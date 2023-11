PHIA MÉNARD – ART.13 Place de la Comédie Montpellier, 28 février 2024, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Artiste pluridisciplinaire et inclassable, Phia Ménard est rattrapée par la notion de frontière. ART.13, sa nouvelle création, prend sa source dans l’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 qui garantit à tous la liberté de circulation sur Terre..

2024-02-28 fin : 2024-02-28 . EUR.

Place de la Comédie

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Phia Ménard, a multidisciplinary and unclassifiable artist, is caught up in the notion of borders. ART.13, her latest creation, is rooted in Article 13 of the 1948 Universal Declaration of Human Rights, which guarantees everyone freedom of movement on Earth.

Phia Ménard, artista multidisciplinar e inclasificable, está atrapada por la noción de frontera. ART.13, su nueva obra, se basa en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que garantiza a todos la libertad de movimiento en la Tierra.

Als multidisziplinäre und unklassifizierbare Künstlerin wird Phia Ménard vom Begriff der Grenze eingeholt. ART.13, ihr neues Werk, hat seinen Ursprung in Artikel 13 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948, der allen Menschen die Bewegungsfreiheit auf der Erde garantiert.

