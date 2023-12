ROMANTISME Place de la Comédie Montpellier, 4 décembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Ce concert met clairement le cap sur l’Ecosse ! À l’été 1829, Mendelssohn y entreprend un voyage avec son ami Klingemann et tombe amoureux de la beauté austère et embrumée du pays, de son histoire et ses coutumes..

2024-02-24 19:00:00 fin : 2024-02-24 20:00:00. EUR.

Place de la Comédie

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



This concert clearly sets sail for Scotland! In the summer of 1829, Mendelssohn travelled there with his friend Klingemann and fell in love with the country?s austere, misty beauty, its history and its customs.

¡Este concierto se dirige claramente a Escocia! En el verano de 1829, Mendelssohn viajó allí con su amigo Klingemann y se enamoró de la belleza austera y brumosa del país, de su historia y sus costumbres.

In diesem Konzert geht es eindeutig nach Schottland! Im Sommer 1829 unternahm Mendelssohn mit seinem Freund Klingemann eine Reise dorthin und verliebte sich in die karge, nebelverhangene Schönheit des Landes, seine Geschichte und seine Bräuche.

