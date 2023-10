HISTOIRE(S) D’AMOUR(S) Place de la Comédie Montpellier, 14 février 2024, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Parcourez l’Ecusson à la découverte des romances qui s’y sont jouées : des amours interdits, cocasses, contrariés ou malheureux qui ont parfois bouleversé les époques et les moeurs..

2024-02-14 18:00:00 fin : 2024-02-14 20:00:00. EUR.

Place de la Comédie

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Browse through the Crest to discover the romances that were played out there: forbidden, comical, upset or unhappy loves that have sometimes turned times and customs upside down.

Explore el Ecusson y descubra los romances que han tenido lugar allí: amores prohibidos, divertidos, frustrados o infelices, que a veces han cambiado los tiempos y las costumbres.

Durchstreifen Sie den Ecusson und entdecken Sie die Romanzen, die sich hier abgespielt haben: verbotene, komische, vereitelte oder unglückliche Liebe, die manchmal die Zeiten und Sitten auf den Kopf gestellt hat.

Mise à jour le 2023-10-03 par OT MONTPELLIER