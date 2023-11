SÉISME CRÉATION MONDIALE Place de la Comédie Montpellier, 10 février 2024, Montpellier.

Montpellier,Hérault

L’Opéra Orchestre présente SÉISME, une œuvre immersive portée par les trois artistes en résidence Alex Ho (compositeur), Franciska Éry (metteuse en scène) et Ar Guens Jean Mary (auteur, poète). SÉISME est un opus interactif sur la conversation entre les hommes et la Terre, une réflexion sur les hyperobjets, défis globaux et phénomènes planétaires..

2024-02-10 10:00:00 fin : 2024-02-10 21:45:00. EUR.

Place de la Comédie

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Opéra Orchestre presents SÉISME, an immersive work by the three artists in residence Alex Ho (composer), Franciska Éry (director) and Ar Guens Jean Mary (author, poet). SÉISME is an interactive opus about the conversation between man and Earth, a reflection on hyperobjects, global challenges and planetary phenomena.

La Opéra Orchestre presenta SÉISME, una obra inmersiva de los tres artistas residentes Alex Ho (compositor), Franciska Éry (directora) y Ar Guens Jean Mary (autor, poeta). SÉISME es una obra interactiva sobre la conversación entre los seres humanos y la Tierra, una reflexión sobre los hiperobjetos, los retos globales y los fenómenos planetarios.

Das Opernorchester präsentiert SÉISME, ein immersives Werk, das von den drei Artists in Residence Alex Ho (Komponist), Franciska Éry (Regisseurin) und Ar Guens Jean Mary (Autor, Dichter) getragen wird. SÉISME ist ein interaktives Opus über die Konversation zwischen Menschen und der Erde, eine Reflexion über Hyperobjekte, globale Herausforderungen und planetarische Phänomene.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT MONTPELLIER