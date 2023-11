L’ÉROTISME DE VIVRE CATHERINE RINGER Place de la Comédie Montpellier, 28 janvier 2024, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Toute sa vie de femme engagée et libre, Alice Mendelson n’aura cessé d’écrire des poèmes..

2024-01-28 17:00:00 fin : 2024-01-28 18:30:00. EUR.

Place de la Comédie

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Throughout her life as a free and committed woman, Alice Mendelson never stopped writing poetry.

A lo largo de su vida de mujer libre y comprometida, Alice Mendelson nunca dejó de escribir poesía.

Alice Mendelson hat ihr ganzes Leben lang als engagierte und freie Frau Gedichte geschrieben.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT MONTPELLIER