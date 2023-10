VIDE-DRESSING DE L’OPÉRA EXPOSITION ET VENTE DE COSTUMES Place de la Comédie Montpellier, 27 janvier 2024, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Pendant deux jours, l’Opéra Orchestre Montpellier expose et met à la vente une partie de ses costumes de scène de ses anciennes productions. Amateurs, professionnels, collectionneurs, curieux et fashion victims se donneront rendez-vous à l’Opéra Comédie pour admirer des dizaines de pièces uniques et, pourquoi pas ? dénicher la perle rare!.

2024-01-27 09:30:00 fin : 2024-01-27 17:00:00. .

Place de la Comédie

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



For two days, Opéra Orchestre Montpellier will be exhibiting and selling some of its stage costumes from past productions. Enthusiasts, professionals, collectors, the curious and fashion victims will all gather at the Opéra Comédie to admire dozens of unique pieces and, why not? unearth the rare pearl!

Durante dos días, la Opéra Orchestre Montpellier expondrá y venderá algunos de sus trajes de escena de producciones pasadas. Aficionados, profesionales, coleccionistas, curiosos y fashion victims se darán cita en la Opéra Comédie para admirar decenas de piezas únicas y, por qué no… ¡descubrir esa joya rara!

Zwei Tage lang stellt die Opéra Orchestre Montpellier einen Teil ihrer Bühnenkostüme aus früheren Produktionen aus und verkauft sie. Amateure, Profis, Sammler, Neugierige und Fashion Victims treffen sich in der Opéra Comédie, um Dutzende von einzigartigen Stücken zu bewundern und, warum nicht, das seltene Schmuckstück zu finden!

Mise à jour le 2023-09-21 par OT MONTPELLIER