LE GRAND CONCERT DU ROTARY Place de la Comédie Montpellier, 25 janvier 2024, Montpellier.

Montpellier,Hérault

À la croisée des XIXe et XXe siècles, dans la continuité de Donizetti, des compositeurs comme Puccini, Verdi et Bizet, ont su mettre en valeur la voix d’opéra en écrivant pour elle des pages inoubliables. Nous vous proposons une soirée exceptionnelle et pleine d’émotions..

2024-01-25 20:00:00 fin : 2024-01-25 22:30:00. EUR.

Place de la Comédie

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



At the crossroads of the 19th and 20th centuries, following in Donizetti?s footsteps, composers such as Puccini, Verdi and Bizet brought the operatic voice to the fore, writing unforgettable pages for it. We offer you an exceptional evening full of emotion.

En la encrucijada de los siglos XIX y XX, siguiendo los pasos de Donizetti, compositores como Puccini, Verdi y Bizet supieron realzar la voz operística escribiendo para ella páginas inolvidables. Le ofrecemos una velada excepcional llena de emoción.

An der Schwelle vom 19. zum 20. Jahrhundert haben Komponisten wie Puccini, Verdi und Bizet in der Nachfolge Donizettis die Opernstimme in den Vordergrund gerückt und unvergessliche Seiten für sie geschrieben. Wir laden Sie zu einem außergewöhnlichen Abend voller Emotionen ein.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT MONTPELLIER