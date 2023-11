SALON NOËL EN GRÉS DE MONTPELLIER Place de la Comédie Montpellier, 10 décembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Les vignerons de l’AOC Languedoc Grés de Montpellier investissent l’Opéra Comédie de Montpellier, le 10 décembre 2023 pour leur salon : « Noël en Grés de Montpellier »..

2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 20:00:00. EUR.

Place de la Comédie

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



AOC Languedoc Grés de Montpellier winegrowers are taking over Montpellier’s Opéra Comédie on December 10, 2023 for their « Noël en Grés de Montpellier » trade show.

Los viticultores de la AOC Languedoc Grés de Montpellier tomarán la Ópera Comédie de Montpellier el 10 de diciembre de 2023 para su evento « Noël en Grés de Montpellier ».

Die Winzer der AOC Languedoc Grés de Montpellier erobern am 10. Dezember 2023 die Opéra Comédie in Montpellier für ihre Messe: « Noël en Grés de Montpellier » (Weihnachten in Grés de Montpellier).

Mise à jour le 2023-11-06 par OT MONTPELLIER