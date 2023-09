YOUSSOUPHA : GOSPEL SYMPHONIQUE EXPÉRIENCE Place de la Comédie Montpellier, 2 décembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Auteur de cinq albums à succès, le rappeur Youssoupha, un classique d’entre les classiques du rap francophone, se lance un nouveau défi : faire se rencontrer son pianiste de toujours, un chœur gospel, des musiciens classiques et le rap !.

2023-12-02 20:00:00 fin : 2023-12-02 21:30:00. EUR.

Place de la Comédie

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



The author of five successful albums, rapper Youssoupha, one of the classics of French rap, has set himself a new challenge: to bring together his lifelong pianist, a gospel choir, classical musicians and rap!

Autor de cinco álbumes de éxito, el rapero Youssoupha, uno de los clásicos del rap francés, se ha propuesto un nuevo reto: reunir a su pianista de toda la vida, un coro de gospel, músicos clásicos ¡y rap!

Der Rapper Youssoupha, der bereits fünf erfolgreiche Alben veröffentlicht hat und ein Klassiker unter den Klassikern des französischsprachigen Rap ist, stellt sich einer neuen Herausforderung: Er will seinen langjährigen Pianisten, einen Gospelchor, klassische Musiker und Rap zusammenbringen!

