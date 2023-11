LE CIRCUIT DE NOËL – LE PETIT TRIP Place de la Comédie Montpellier, 1 décembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Explorez la magie de Noël à Montpellier avec notre circuit en vélo-taxi !

Profitez d’une balade enchantée à travers les rues médiévales, tout en écoutant un conte captivant..

2023-12-01 fin : 2023-12-23 . EUR.

Place de la Comédie

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Explore the magic of Christmas in Montpellier with our bike cab tour!

Enjoy an enchanting ride through medieval streets, while listening to a captivating tale.

Descubra la magia de la Navidad en Montpellier con nuestro recorrido en bicitaxi

Disfrute de un paseo encantador por las calles medievales, mientras escucha un cuento cautivador.

Erkunden Sie den Weihnachtszauber in Montpellier mit unserer Fahrradtaxi-Tour!

Genießen Sie eine zauberhafte Fahrt durch die mittelalterlichen Straßen, während Sie einer spannenden Geschichte lauschen.

Mise à jour le 2023-11-20 par OT MONTPELLIER