CONCERT SYMPHONIQUE SOLIDAIRE Place de la Comédie Montpellier, 21 novembre 2023, Montpellier.

La Ligue contre le Cancer de l’Hérault vous donne rendez-vous le 21 novembre pour un concert mené par René Vacher, avec la participation de l’Orchestre Symphonique Universitaire de Montpellier..

2023-11-21 fin : 2023-11-21 . EUR.

Place de la Comédie

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



On November 21, the Ligue contre le Cancer de l?Hérault invites you to a concert led by René Vacher, with the participation of the Orchestre Symphonique Universitaire de Montpellier.

La Liga contra el Cáncer del Hérault le invita a un concierto el 21 de noviembre, dirigido por René Vacher y en el que intervendrá la Orquesta Sinfónica Universitaria de Montpellier.

Die Krebsliga des Departements Hérault lädt Sie am 21. November zu einem Konzert unter der Leitung von René Vacher und unter Mitwirkung des Orchestre Symphonique Universitaire de Montpellier ein.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT MONTPELLIER