MYSTERY SONATAS / FOR ROSA Place de la Comédie Montpellier, 14 novembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

On connaît le goût immodéré de Anne Teresa De Keersmaeker pour les explorations musicales, de Bach à Steve Reich, de Mozart aux ragas indiens. Le corps dansant, qu’il soit individuel ou pris dans le flux du collectif, devient ici le support d’un acte de résistance, auquel incite la musique d’Heinrich Biber, dans sa complexité narrative et la richesse de sa virtuosité..

2023-11-14 20:00:00 fin : 2023-11-14 22:15:00. .

Place de la Comédie

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Anne Teresa De Keersmaeker is no stranger to musical exploration, from Bach to Steve Reich, Mozart to Indian ragas. Here, the dancing body, whether individual or caught up in the flow of the collective, becomes the medium of an act of resistance, incited by Heinrich Biber?s music, in all its narrative complexity and rich virtuosity.

Anne Teresa De Keersmaeker no es ajena a la exploración musical, de Bach a Steve Reich, de Mozart a los ragas indios. Aquí, el cuerpo danzante, ya sea individual o atrapado en el flujo de lo colectivo, se convierte en el medio de un acto de resistencia, al que nos invita la música de Heinrich Biber, con su compleja narrativa y su rico virtuosismo.

Anne Teresa De Keersmaeker ist bekannt für ihre Vorliebe für musikalische Entdeckungen, von Bach bis Steve Reich, von Mozart bis zu indischen Ragas. Der tanzende Körper, ob individuell oder im Fluss des Kollektivs, wird hier zum Medium eines Akts des Widerstands, zu dem die Musik von Heinrich Biber mit ihrer erzählerischen Komplexität und ihrem Virtuosenreichtum anregt.

