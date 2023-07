REMINISCENCE JASSER HAJ YOUSSEF, CHŒUR ET ORCHESTRE Place de la Comédie Montpellier, 8 novembre 2023, Montpellier.

Dans le cadre de la Biennale des Arts de la Scène en Méditerranée.

Initié aux musiques orientales et à l’improvisation en Tunisie par son père, formé à la musique classique et attiré par le jazz depuis son jeune âge, Jasser Haj Youssef est un musicien doué, passionné et l’un des plus étonnants de sa génération..

2023-11-08 19:00:00 fin : 2023-11-08 20:30:00. EUR.

Place de la Comédie

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



As part of the Mediterranean Performing Arts Biennial.

Introduced to oriental music and improvisation in Tunisia by his father, trained in classical music and attracted to jazz from an early age, Jasser Haj Youssef is a gifted, passionate musician and one of the most astonishing of his generation.

En el marco de la Bienal Mediterránea de Artes Escénicas.

Iniciado en la música oriental y la improvisación en Túnez por su padre, formado en música clásica y atraído por el jazz desde muy joven, Jasser Haj Youssef es un músico dotado, apasionado y uno de los más sorprendentes de su generación.

Im Rahmen der Biennale der Bühnenkünste im Mittelmeerraum.

Jasser Haj Youssef, der in Tunesien von seinem Vater in die orientalische Musik und die Improvisation eingeführt, in klassischer Musik ausgebildet und seit seiner Jugend vom Jazz angezogen wurde, ist ein begabter, leidenschaftlicher Musiker und einer der erstaunlichsten Musiker seiner Generation.

