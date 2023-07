MOZART, L’ENFANT PRODIGE WOLFGANG AMADEUS MOZART Place de la Comédie Montpellier, 27 octobre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Philippe Jaroussky l’avait annoncé : il faut désormais compter sur notre contre-ténor préféré dans une fosse d’opéra, et il nous l’a magistralement prouvé la saison dernière en dirigeant son ensemble Artaserse dans l’Orfeo de Sartorio..

2023-10-27 20:00:00 fin : 2023-10-27 21:50:00. EUR.

Place de la Comédie

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Philippe Jaroussky announced it: from now on, our favorite countertenor can be counted on in an opera pit, and he proved it masterfully last season when he led his Artaserse ensemble in Sartorio?s Orfeo.

Philippe Jaroussky lo anunció: ya se puede contar con nuestro contratenor favorito en un foso de ópera, y lo demostró magistralmente la temporada pasada cuando se puso al frente de su conjunto Artaserse en el Orfeo de Sartorio.

Philippe Jaroussky hatte es angekündigt: Unser liebster Countertenor ist nun auch im Operngraben zu erwarten, und das hat er letzte Saison meisterhaft bewiesen, als er sein Ensemble Artaserse in Sartorios Orfeo dirigierte.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT MONTPELLIER