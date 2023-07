BERLIN BERLIN Place de la Comédie Montpellier, 25 octobre 2023, Montpellier.

Berlin Est. Emma et Ludwig veulent s’enfuir et passer à l’Ouest. Emma se fait engager comme aide-soignante chez Werner Hoffmann pour s’occuper de sa vieille mère sénile. Elle n’est pas là par hasard, cet appartement possède un passage secretqui mène de l’autre côté du Mur. La situation est déjà suffisamment compliqué mais si en plus, Werner est un agent de la Stasi, qu’il tombe fou amoureux d’Emma.

Place de la Comédie

East Berlin. Emma and Ludwig want to escape to the West. Emma hires herself out as a caregiver to Werner Hoffmann, to look after her senile mother. She’s not there by chance, as the apartment has a secret passageway leading to the other side of the Wall. The situation is complicated enough, but when Werner is a Stasi agent and falls madly in love with Emma, it’s not enough

Berlín Este. Emma y Ludwig quieren escapar a Occidente. Emma consigue un trabajo como asistenta en el piso de Werner Hoffmann para cuidar de su madre senil. No está allí por casualidad: el piso tiene un pasadizo secreto que conduce al otro lado del Muro. La situación ya es bastante complicada, pero si además Werner es un agente de la Stasi y se enamora perdidamente de Emma, no es suficiente

Ostberlin. Emma und Ludwig wollen fliehen und in den Westen überlaufen. Emma lässt sich als Pflegehelferin bei Werner Hoffmann anstellen, um sich um ihre alte, senile Mutter zu kümmern. Sie ist nicht zufällig dort, denn die Wohnung hat einen Geheimgang, der auf die andere Seite der Mauer führt. Die Situation ist schon kompliziert genug, aber wenn Werner auch noch ein Stasi-Agent ist und sich unsterblich in Emma verliebt, dann ist das schon schlimm genug

