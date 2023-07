ESCAPE GAME LES ÉCHOS DE VOLTA Place de la Comédie Montpellier, 21 octobre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Au XVIIIe siècle, Vincenzo Volta, compositeur italien, a créé une œuvre musicale d’une beauté et d’une complexité étonnantes. Cependant, peu de temps après sa réalisation, il a sombré dans une étrange folie. Ses manuscrits ont révélé qu’il avait utilisé un masque étrange comme source d’inspiration pour composer cette œuvre, mais cela eut également un impact néfaste sur sa santé mentale..

2023-10-21 15:00:00 fin : 2023-10-21 16:00:00. EUR.

Place de la Comédie

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



In the 18th century, Italian composer Vincenzo Volta created a musical work of astonishing beauty and complexity. Shortly after its completion, however, he fell into a strange madness. His manuscripts revealed that he had used a strange mask as inspiration for the work, but this also had a detrimental effect on his mental health.

En el siglo XVIII, el compositor italiano Vincenzo Volta creó una obra musical de asombrosa belleza y complejidad. Sin embargo, poco después de terminarla, cayó en una extraña locura. Sus manuscritos revelaron que había utilizado una extraña máscara como inspiración para la obra, pero esto también tuvo un efecto perjudicial en su salud mental.

Der italienische Komponist Vincenzo Volta schuf im 18. Jahrhundert ein musikalisches Werk von erstaunlicher Schönheit und Komplexität. Kurz nach seiner Fertigstellung verfiel er jedoch in einen seltsamen Wahnsinn. Seine Manuskripte enthüllten, dass er eine seltsame Maske als Inspirationsquelle für das Werk benutzt hatte.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT MONTPELLIER