L’OPÉRA COMÉDIE Place de la Comédie Montpellier, 11 octobre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Du foyer aux coulisses, pénétrez au cœur de ce théâtre à l’italienne. En parfaits chefs d’orchestre, un régisseur et l’un de nos guides vous mènent à la découverte de la grande salle, entre dorures et fauteuils de velours..

2023-10-11 10:00:00 fin : 2023-10-11 17:00:00. EUR.

Place de la Comédie

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



From the foyer to backstage, enter the heart of this Italian-style theatre. As perfect conductors, a stage manager and one of our guides will lead you to discover the great hall, between gilded and velvet armchairs.

Desde el vestíbulo hasta los bastidores, entre en el corazón de este teatro a la italiana. Un director de escena y uno de nuestros guías le llevarán a recorrer el gran auditorio, entre dorados y butacas de terciopelo.

Vom Foyer bis zu den Kulissen können Sie in das Herz dieses Theaters im italienischen Stil eindringen. Als perfekte Dirigenten führen Sie ein Inspizient und einer unserer Führer durch den großen Saal, zwischen Vergoldungen und Samtsesseln.

Mise à jour le 2023-09-21 par OT MONTPELLIER