JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – OPÉRA COMÉDIE Place de la Comédie Montpellier, 16 septembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Opéra Orchestre vous ouvre les portes de l’Opéra Comédie de Montpellier !.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

Place de la Comédie

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



On the occasion of the European Heritage Days, the Opéra Orchestre opens the doors of the Opéra Comédie de Montpellier!

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la Orquesta de la Ópera le abre las puertas de la Ópera de la Comédie de Montpellier

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals öffnet Ihnen das Opernorchester die Türen der Opéra Comédie in Montpellier!

