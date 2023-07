RED BULL BC ONE CYPHER FRANCE Place de la Comédie Montpellier, 7 juillet 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Red Bull BC One, la compétition la plus prestigieuse de breaking 1vs1 au monde, est de retour en 2023 !

Qui représentera la France face aux meilleurs danseurs internationaux lors de la World Final ?.

2023-07-07 fin : 2023-07-08 . EUR.

Place de la Comédie

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Red Bull BC One, the world’s most prestigious 1vs1 breaking competition, is back in 2023!

Who will represent France against the best international dancers at the World Final?

Red Bull BC One, la competición de breaking 1vs1 más prestigiosa del mundo, ¡vuelve en 2023!

¿Quién representará a Francia frente a los mejores bailarines internacionales en la final mundial?

Red Bull BC One, der prestigeträchtigste 1vs1-Breaking-Wettbewerb der Welt, ist 2023 wieder dabei!

Wer wird Frankreich gegen die besten internationalen Tänzer beim World Final vertreten?

