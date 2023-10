Théâtre : Trop au lit pour être honnête Place de la Comédie Montluçon, 10 novembre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Une pièce de Mathias Perez interprétée par la troupe « Théâtre des 3 roues ».

La soirée est organisée au profit d’une action sociale d’envergure : le financement d’un chien guide d’aveugle pour une jeune fille de l’agglomération de Montluçon..

Place de la Comédie Théâtre Gabrielle Robinne

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



A play by Mathias Perez, performed by the « Théâtre des 3 roues » troupe.

The evening is organized in aid of a major social project: the financing of a guide dog for a young girl in the Montluçon area.

Una obra de Mathias Perez interpretada por la compañía « Théâtre des 3 roues ».

La velada se organiza en beneficio de un gran proyecto social: la compra de un perro lazarillo para una niña de Montluçon.

Ein Stück von Mathias Perez, das von der Theatergruppe « Théâtre des 3 roues » aufgeführt wird.

Der Abend wird zugunsten einer großen sozialen Aktion veranstaltet: die Finanzierung eines Blindenführhundes für ein junges Mädchen aus dem Großraum Montluçon.

