CONCERT – NOËL EN GOSPEL Place de la Comédie Metz, 16 décembre 2023, Metz.

Metz,Moselle

Un concert Gospel donné en faveur de l’association Rafael Lorraine par 2 chorales de Saint Avold : Enjoy Gospel, et Majical Gospel sous la direction de Dominique Houbé. Tout public

Samedi 2023-12-16 20:00:00 fin : 2023-12-16 . 0 EUR.

Place de la Comédie TEMPLE NEUF

Metz 57000 Moselle Grand Est



A Gospel concert given in aid of the Rafael Lorraine association by 2 choirs from Saint Avold: Enjoy Gospel, and Majical Gospel under the direction of Dominique Houbé

Concierto de Gospel a beneficio de la asociación Rafael Lorraine a cargo de 2 coros de Saint Avold: Enjoy Gospel y Majical Gospel bajo la dirección de Dominique Houbé

Ein Gospelkonzert zugunsten des Vereins Rafael Lorraine von zwei Chören aus Saint Avold: Enjoy Gospel, und Majical Gospel unter der Leitung von Dominique Houbé

