MARCHÉ AUX TRUFFES Place de la Comédie Metz, 4 novembre 2023, Metz.

Metz,Moselle

Au programme :

Menu à la truffe mijotés par des chefs de « El Theatris » et « Fleur de Ly »,

Truffes fraîches,

Chocolats à la truffe,

Plans truffiers,

Livres de vulgarisation et livres de cuisine,

Vins du domaine des Hattes,

Conseils pour la création et l’entretien de truffières.. Tout public

Samedi 2023-11-04 09:00:00 fin : 2023-11-04 18:00:00. .

Place de la Comédie

Metz 57000 Moselle Grand Est



On the program:

Truffle menu prepared by chefs from « El Theatris » and « Fleur de Ly »,

Fresh truffles,

Truffle chocolates,

Truffle maps,

Popular and cookery books,

Domaine des Hattes wines,

Advice on creating and maintaining truffle beds.

En el programa:

Menú de trufas preparado por los chefs de « El Theatris » y « Fleur de Ly »,

Trufas frescas,

Bombones trufados,

Mapas de trufas,

Libros populares y de cocina,

Vinos de la finca Hattes,

Consejos para la creación y el mantenimiento de viveros de trufas.

Auf dem Programm stehen:

Trüffelmenü, das von Köchen aus « El Theatris » und « Fleur de Ly » geschmort wird,

Frische Trüffel,

Pralinen mit Trüffel,

Trüffelpläne,

Populärwissenschaftliche Bücher und Kochbücher,

Weine aus dem Weingut Les Hattes,

Ratschläge für die Anlage und Pflege von Trüffelhainen.

