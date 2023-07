Chœur de rugby Place de la Comédie Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Chœur de rugby Place de la Comédie Bordeaux, 8 septembre 2023, Bordeaux. Chœur de rugby 8 – 29 septembre, les vendredis Place de la Comédie Concert de musique chorale Dans le cadre des festivités de la Coupe du monde de rugby, le Chœur de l’Opéra entonne à trois moments les hymnes des équipes invitées (Irlande, Roumanie, Pays de Galles, Fidji, Samoa, Chili, Afrique du Sud, Géorgie) sur le parvis du Grand-Théâtre. En complément de programme, des chants de chaque pays, comme une introduction à ces cultures du monde entier qui se rencontrent par le sport et la musique. Au même moment, la compagnie Tango nomade escalade comme par magie la façade du Grand-Théâtre… Avec le soutien de Bordeaux Métropole En savoir plus Place de la Comédie Place de la Comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

