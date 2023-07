Ouvre la voix Place de la Comédie Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Ouvre la voix Place de la Comédie Bordeaux, 3 septembre 2023, Bordeaux. Ouvre la voix Dimanche 3 septembre, 10h00 Place de la Comédie Concert de musique chorale Sur les marches du Grand-Théâtre, en plein air, le Chœur de l’Opéra offre un moment musical dans le cadre du festival Ouvre la voix : un festival cyclo-musical itinérant organisé par la Rock School Barbey alliant patrimoine matériel et immatériel (balade à vélo, musique et découvertes de produits locaux…). En partenariat avec la Rock School Barbey Informations sur rockschool-barbey.com En savoir plus Place de la Comédie Place de la Comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-03T10:00:00+02:00 – 2023-09-03T10:20:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Place de la Comédie Adresse Place de la Comédie, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde

