Un pas dans ma bulle / LAB Place de la collégiale Saint-Pierre, 10 mai 2023, Saint-Gaudens.

En partenariat avec la MJC du Saint-Gaudinois

Tout public, à partir de 13 ans

Durée du spectacle : 1h10

Nad’In alias Flavor Roc, breakdance / Gaston, dj

Nadine, alias « bgirl Flavor Roc », championne du monde de breakdance 2007, raconte avec humour et authenticité son chemin vers sa passion. Petite fille prédestinée au breakdance, souvent en décalage avec son entourage, elle fait de sa différence un formidable atout au travers duquel elle s’accomplit.

Ce spectacle dans sa version participative, intègre la matière chorégraphique de plusieurs séances d’ateliers d’initiation au breakdance conduits par les artistes de l’Association Learn and Break avec un groupe de jeunes de la MJC du Saint-Gaudinois.

Site web : https://fr-fr.facebook.com/learnandbreak/

https://www.youtube.com/watch?v=ELxcB_YcOXM&t=37s

INFORMATIONS PRATIQUES

Conseil départemental de la Haute-Garonne

