Quartor vocal a capella – le Temple Nomade Place de la Collégiale Saint-Léonard-de-Noblat, 22 août 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Concert spectacle avec un Quatuor vocal a capella en immersion musicale dans les cérémonies sacrées du monde. Le jour du concert, LE TEMPLE NOMADE vous propose d’apporter UNE EAU que vous aimez particulièrement (source, rivière, fontaine …) dans un PETIT CONTENANT (20 mL max.) avec une étiquette mentionnant votre NOM et la PROVENANCE DE L’EAU..

2023-08-22 fin : 2023-08-22 21:00:00. .

Place de la Collégiale

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Concert-show with an a capella vocal quartet in a musical immersion in the world’s sacred ceremonies. On the day of the concert, LE TEMPLE NOMADE suggests you bring ONE WATER you particularly like (spring, river, fountain…) in a SMALL CONTAINER (20 mL max.) with a label mentioning your NAME and the PROVENANCE OF THE WATER.

Concierto-espectáculo con un cuarteto vocal a capella en una inmersión musical en las ceremonias sagradas del mundo. El día del concierto, LE TEMPLE NOMADE le invita a traer UN AGUA que le guste especialmente (manantial, río, fuente…) en un PEQUEÑO ENVASE (20 ml máx.) con una etiqueta que mencione su NOMBRE y el ORIGEN DEL AGUA.

Konzert mit einem A-cappella-Vokalquartett, das musikalisch in die heiligen Zeremonien der Welt eintaucht. Am Tag des Konzerts schlägt Ihnen LE TEMPLE NOMADE vor, EIN WASSER, das Sie besonders mögen (Quelle, Fluss, Brunnen …), in einem KLEINEN BEHÄLTER (max. 20 ml) mit einem Etikett mit Ihrem NAMEN und der HERKUNFT des Wassers mitzubringen.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT de Noblat