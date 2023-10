Visit’Ô Lim – Visite des ateliers de confection de lingerie Allande et Tanaïs Place de la Collégiale Le Dorat, 25 octobre 2023, Le Dorat.

Le Dorat,Haute-Vienne

Venez découvrir l’atelier et les étapes de confection d’un ensemble de corsetterie : de la maquette à l’assemblage jusqu’à la finition. Ensuite, vous visiterez le magasin d’usine et pourrez faire des petites emplètes si vous le souhaitez. Allande à le label Entreprise du Patrimoine Vivant. Inscription obligatoire. Départ en voiture depuis le lieu de rendez-vous..

2023-10-25

Place de la Collégiale

Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the workshop and the steps involved in making a corsetry set: from the model to assembly and finishing. Afterwards, you’ll visit the factory store, where you can take small samples if you wish. Allande has the Entreprise du Patrimoine Vivant label. Registration required. Departure by car from the meeting point.

Venga a descubrir el taller y las etapas de fabricación de un conjunto de corsetería: desde el modelo hasta el montaje y el acabado. Después, podrá visitar la tienda de la fábrica y hacer pequeñas muestras si lo desea. Allande ha obtenido la etiqueta de Empresa del Patrimonio Vivo. Inscripción obligatoria. Salida en coche desde el punto de encuentro.

Besuchen Sie das Atelier und lernen Sie die einzelnen Schritte der Herstellung eines Miederwaren-Sets kennen: vom Modell über den Zusammenbau bis hin zur Fertigstellung. Anschließend besichtigen Sie den Fabrikladen und können, wenn Sie möchten, kleine Anfertigungen vornehmen. Allande hat das Label « Entreprise du Patrimoine Vivant » (Unternehmen des lebendigen Erbes). Eine Anmeldung ist erforderlich. Abfahrt mit dem Auto vom Treffpunkt.

