Marché des Producteurs de Pays Place de la Collégiale Le Dorat, 29 juin 2023, Le Dorat.

Le Dorat,Haute-Vienne

Venez rencontrer les producteurs locaux et découvrir leurs produits à emporter ou à déguster sur place et profitez de l’ambiance musicale et conviviale sur la place de la Collégiale..

2023-06-29 fin : 2023-06-29 . .

Place de la Collégiale

Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and meet the local producers and discover their products to take away or taste on the spot, and enjoy the friendly musical atmosphere on the Place de la Collégiale.

Venga a conocer a los productores locales y descubra sus productos para llevar o degustar in situ, y disfrute del agradable ambiente musical de la Place de la Collégiale.

Treffen Sie die lokalen Produzenten und entdecken Sie ihre Produkte zum Mitnehmen oder zum Verzehr vor Ort. Genießen Sie die musikalische und gesellige Atmosphäre auf dem Platz der Stiftskirche.

Mise à jour le 2023-04-14 par OT Pays du Haut Limousin