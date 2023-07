Friday Wine and Walk Day Place de la Coconière Visan, 7 juillet 2023, Visan.

Visan,Vaucluse

Visite guidée gratuite par Serge Jalifier dans les ruelles de Visan. A l’arrivée sur le marché de Visan, dégustation des vins du Domaine 7ème Clos.

2023-07-07 fin : 2023-07-07 . .

Place de la Coconière

Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Free guided tour of the narrow streets of Visan by Serge Jalifier. On arrival at the Visan market, wine tasting of Domaine 7ème Clos wines

Visita guiada gratuita de las callejuelas de Visan por Serge Jalifier. A la llegada al mercado de Visan, degustación de vinos del Domaine 7ème Clos

Kostenlose Führung mit Serge Jalifier durch die Gassen von Visan. Bei der Ankunft auf dem Markt von Visan Weinprobe mit Weinen der Domaine 7ème Clos

