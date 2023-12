Visite guidée de Périgueux à la Renaissance Place de la Clautre Périgueux Catégories d’Évènement: Dordogne

fin : 2024-01-06 Samedi 6 Janvier Partez à la découverte des hôtels particuliers renaissance, des cours intérieures et des escaliers qui ont fait la renommée de Périgueux au XVIème siècle (accès à un escalier privé). Accéder à un escalier privé lors d’une visite privilégiée et intimiste. Découvrez l’architecture de la ville à la Renaissance : hôtels particuliers, cours intérieures et escaliers grâce à un guide-conférencier agréé par le ministère de la Culture de l’Office de Tourisme Intercommunal du Grand Périgueux. Vous serez surpris par tant de richesse architecturale et de finesse de sculpture. Rendez-vous devant le portail de la cathédral saint-Front place de la Clautre. Départ à 15h Durée de visite : 1h30 Réservation en ligne.

