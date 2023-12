Visite guidée de Périgueux : Le Puy Saint-Front au Moyen-âge Place de la Clautre Périgueux Catégories d’Évènement: Dordogne

Périgueux Visite guidée de Périgueux : Le Puy Saint-Front au Moyen-âge Place de la Clautre Périgueux, 27 décembre 2023, Périgueux. Périgueux Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 15:00:00

fin : 2023-12-27 Mercredii 27 Décembre Venez découvrir le quartier Médiéval, son histoire et son patrimoine en déambulant dans son labyrinthe de ruelles. Au cours de votre parcours, votre guide vous mènera bien évidemment à la cathédrale Saint-Front pour une visite du monument le plus emblématique de Périgueux. Immergez-vous dans le passé médiéval de la ville avec une visite privilégiée et intimiste. Ouvrez bien l’œil et découvrez les façades des maisons à pans de bois, les échoppes, les logis fortifiés.. grâce à un guide-conférencier agréé par le ministère de la Culture de l’Office de Tourisme Intercommunal du Grand Périgueux. Emerveillez-vous de passer 20 fois dans les mêmes rues, et de faire à chaque fois de nouvelles trouvailles ! Rendez-vous devant le portail de la cathédral Saint-Front place de la Clautre. Durée de visite : 1h30 Réservation en ligne.

Place de la Clautre

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

