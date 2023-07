HISTOIRE(S) DE S’AMUSER Place de la Clautre Périgueux, 16 août 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Mercredi 16 Août

HISTOIRE(S) DE S’AMUSER

Petits et grands, ouvrez les yeux, tendez l’oreille, devenez architecte ou géomètre. On vous donne rendez-vous pour une balade où vous serez acteur de votre découverte !

Rendez-vous devant le portail de la cathédrale Saint-Front, place de la Clautre.

Durée de visite : 1h30

Billetterie :

Les billets sont en vente en ligne. Visitez à prix malin avec le pass tourisme du Grand Périgueux : www.passgrandperigueux.fr..

2023-08-16 fin : 2023-08-16 16:30:00.

Place de la Clautre

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Wednesday August 16th

STORY(S) OF FUN

Open your eyes and ears and become an architect or a surveyor. We invite you to join us for a walk in which you will be the actor of your own discovery!

Meet in front of the Saint-Front cathedral portal, place de la Clautre.

Length of visit: 1h30

Ticket sales:

Tickets on sale online. Visit at a smart price with the Greater Périgueux tourism pass: www.passgrandperigueux.fr.

Miércoles 16 de agosto

HISTORIA(S) DE LA DIVERSIÓN

Abre los ojos y los oídos y conviértete en arquitecto o topógrafo. ¡Te esperamos en un paseo en el que serás el actor de tu propio descubrimiento!

Encuentro frente a la entrada de la catedral de Saint-Front, plaza de la Clautre.

Duración de la visita: 1h30

Venta de entradas:

Las entradas están a la venta en línea. Visita a un precio inteligente con el pase turístico Gran Périgueux: www.passgrandperigueux.fr.

Mittwoch, 16. August

GESCHICHTE(N) DES SPASSES

Groß und Klein, öffnen Sie die Augen, spitzen Sie die Ohren, werden Sie zum Architekten oder Landvermesser. Wir laden Sie zu einem Spaziergang ein, bei dem Sie Ihre Entdeckungen selbst machen können!

Treffpunkt: vor dem Portal der Kathedrale Saint-Front, Place de la Clautre.

Dauer des Rundgangs: 1,5 Stunden

Kartenverkauf :

Tickets können online gekauft werden. Besuchen Sie zu einem cleveren Preis mit dem Tourismuspass des Grand Périgueux: www.passgrandperigueux.fr.

