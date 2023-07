Concert – Cinq Oreilles Place de la Clautre Périgueux, 9 août 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Rock world – Un trio qui joue avec les frontières et les styles musicaux pour un tour du monde dépaysant..

2023-08-09 fin : 2023-08-09 . EUR.

Place de la Clautre

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Rock world – A trio that plays with borders and musical styles for an exotic tour of the world.

Rock world – Un trío que juega con las fronteras y los estilos musicales para llevarte a una exótica vuelta al mundo.

Rock world – Ein Trio, das mit Grenzen und musikalischen Stilen spielt und eine bunte Weltreise unternimmt.

Mise à jour le 2023-07-15 par OT Communal de Périgueux