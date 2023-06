Visite guidée de Périgueux à la Renaissance Place de la Clautre Périgueux, 5 août 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Samedi 05 Août

PÉRIGUEUX À LA RENAISSANCE

Partez à la découverte des hôtels particuliers renaissance, des cours intérieures et des escaliers qui ont fait la renommée de Périgueux au XVIème siècle.

Rendez-vous devant le portail de la cathédrale Saint-Front place de la Clautre.

Durée de visite : 1h30

Billetterie :

Les billets sont en vente en ligne. Visitez à prix malin avec le pass tourisme du Grand Périgueux : www.passgrandperigueux.fr..

Place de la Clautre

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saturday, August 05

PÉRIGUEUX AT THE RENAISSANCE

Discover the Renaissance mansions, courtyards and staircases that made Périgueux famous in the 16th century.

Meet in front of the Saint-Front cathedral on Place de la Clautre.

Tour duration: 1h30

Ticket sales:

Tickets on sale online. Visit at a smart price with the Greater Périgueux tourism pass: www.passgrandperigueux.fr.

Sábado 05 agosto

PÉRIGUEUX EN EL RENACIMIENTO

Descubra las casas, patios y escalinatas renacentistas que hicieron famosa a Périgueux en el siglo XVI.

Encuentro frente a la catedral de Saint-Front, en la plaza de la Clautre.

Duración de la visita: 1h30

Entradas:

Las entradas están a la venta en línea. Visita a un precio inteligente con el pase turístico Gran Périgueux: www.passgrandperigueux.fr.

Samstag 05. August

PERIGUEUX IN DER RENAISSANCE

Gehen Sie auf Entdeckungsreise zu den Renaissance-Privathäusern, Innenhöfen und Treppenhäusern, für die Périgueux im 16. Jahrhundert berühmt war.

Treffpunkt ist vor dem Portal der Kathedrale Saint-Front auf der Place de la Clautre.

Dauer der Besichtigung: 1,5 Stunden

Kartenverkauf :

Tickets können online gekauft werden. Besuchen Sie zu einem cleveren Preis mit dem Tourismuspass des Großraums Périgueux: www.passgrandperigueux.fr.

