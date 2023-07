Concert – La marmaille Place de la Clautre Périgueux Catégories d’Évènement: Dordogne

Périgueux Concert – La marmaille Place de la Clautre Périgueux, 2 août 2023, Périgueux. Périgueux,Dordogne Une fanfare qui mêle groove, jazz, musiques des balkans, rock ou musette : détonnant !.

2023-08-02 fin : 2023-08-02 . EUR.

Place de la Clautre

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A brass band that mixes groove, jazz, Balkan music, rock and musette: a real blast! Una banda de música que mezcla groove, jazz, música balcánica, rock y musette: ¡es una mezcla explosiva! Eine Blaskapelle, die Groove, Jazz, Balkanmusik, Rock oder Musette vermischt: explosiv! Mise à jour le 2023-07-15 par OT Communal de Périgueux Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Périgueux Autres Lieu Place de la Clautre Adresse Place de la Clautre Ville Périgueux Departement Dordogne Lieu Ville Place de la Clautre Périgueux

Place de la Clautre Périgueux Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perigueux/