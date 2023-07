Concert – Apostol Cumbia Place de la Clautre Périgueux, 19 juillet 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Performeurs scéniques, les musiciens chiliens, mexicains et français « apostols » livrent une expérience musicale authentique et festive avec des compositions originales de cumbias traditionnelles colombiennes et des standards de la musique mexicaine..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 . EUR.

Place de la Clautre

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Stage performers, the Chilean, Mexican and French musicians « apostols » deliver an authentic and festive musical experience with original compositions of traditional Colombian cumbias and Mexican music standards.

En el escenario, los músicos « apóstoles » chilenos, mexicanos y franceses ofrecen una experiencia musical auténtica y festiva con composiciones originales de cumbias tradicionales colombianas y estándares de música mexicana.

Als Bühnenperformer liefern die chilenischen, mexikanischen und französischen Musiker « apostols » ein authentisches und festliches Musikerlebnis mit Originalkompositionen traditioneller kolumbianischer Cumbias und Standards der mexikanischen Musik.

Mise à jour le 2023-07-11 par OT Communal de Périgueux