Visite guidée de Périgueux : Le Puy Saint-Front au Moyen-âge Place de la Clautre Périgueux, 17 juillet 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Lundi 17 Juillet

PÉRIGUEUX, LE PUY SAINT-FRONT AU MOYEN ÂGE

Venez découvrir le quartier médiéval, son histoire, son patrimoine en déambulant dans son labyrinthe de ruelles. Au cours de votre parcours, votre guide vous mènera bien évidemment à la cathédrale Saint-Front.

Rendez-vous devant le portail de la cathédrale Saint-Front place de la Clautre.

Durée de visite : 1h30

Billetterie :

Les billets sont en vente en ligne. Visitez à prix malin avec le pass tourisme du Grand Périgueux : www.passgrandperigueux.fr..

2023-07-17 à ; fin : 2023-07-17 16:30:00.

Place de la Clautre

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Monday July 17th

PÉRIGUEUX, PUY SAINT-FRONT IN THE MIDDLE AGES

Come and discover the medieval quarter, its history and heritage, as you stroll through its labyrinth of narrow streets. Along the way, your guide will of course take you to Saint-Front Cathedral.

Meet in front of the Saint-Front cathedral on Place de la Clautre.

Tour duration: 1h30

Ticket sales:

Tickets on sale online. Visit at a smart price with the Greater Périgueux tourism pass: www.passgrandperigueux.fr.

Lunes 17 de julio

PÉRIGUEUX, PUY SAINT-FRONT EN LA EDAD MEDIA

Venga a descubrir el barrio medieval, su historia y su patrimonio recorriendo su laberinto de callejuelas. En el camino, su guía le llevará, por supuesto, a la catedral de Saint-Front.

Encuentro frente a la entrada de la catedral de Saint-Front, en la plaza de la Clautre.

Duración de la visita: 1h30

Entradas:

Las entradas están a la venta en línea. Visita a un precio inteligente con el pase turístico Gran Périgueux: www.passgrandperigueux.fr.

Montag, 17. Juli

PERIGUEUX, LE PUY SAINT-FRONT IM MITTELALTER

Entdecken Sie das mittelalterliche Viertel, seine Geschichte und sein Kulturerbe, indem Sie durch sein Labyrinth aus Gassen schlendern. Auf Ihrem Rundgang führt Sie Ihr Reiseleiter natürlich auch zur Kathedrale Saint-Front.

Treffpunkt: vor dem Portal der Kathedrale Saint-Front auf der Place de la Clautre.

Dauer der Besichtigung: 1,5 Stunden

Kartenverkauf :

Tickets können online gekauft werden. Besuchen Sie zu einem cleveren Preis mit dem Tourismuspass des Großraums Périgueux: www.passgrandperigueux.fr.

