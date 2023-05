Visite guidée de Périgueux à la Renaissance place de la Clautre Périgueux Catégories d’Évènement: Dordogne

Périgueux Visite guidée de Périgueux à la Renaissance place de la Clautre, 10 juin 2023, Périgueux. Périgueux,Dordogne Partez à la découverte des hôtels particuliers renaissance, des cours intérieures et des escaliers qui ont fait la renommée de Périgueux au XVIème siècle. Rendez-vous devant le portail de la cathédrale Saint-Front, place de la Clautre. Départ à 15h Durée de visite : 1h30 Réservation en ligne.

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 16:30:00. EUR.

place de la Clautre

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-05-26 par OT de Périgueux Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Périgueux Autres Lieu place de la Clautre Adresse place de la Clautre Ville Périgueux Departement Dordogne Lieu Ville place de la Clautre Périgueux

place de la Clautre Périgueux Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perigueux/

Visite guidée de Périgueux à la Renaissance place de la Clautre 2023-06-10 was last modified: by Visite guidée de Périgueux à la Renaissance place de la Clautre place de la Clautre Périgueux 10 juin 2023