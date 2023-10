Les Eco’Barbots Place de la Claire Gujan-Mestras, 14 octobre 2023, Gujan-Mestras.

Gujan-Mestras,Gironde

Journée Éco Festive. Les initiatives durables des commerçants.

Dès 15h

– Soins du visage avec Sabrina Gassian Instant polynésien

– Recyclage de disques vinyles en supports artistiques (dès 12 ans) avec Le Disc’Air du Bassin

– Atelier couronnes de fleurs avec Philo et Capucine – Bassin d’Arcachon

– Atelier Fabrication roll-on Boost Immunité avec Dorothée Brunel Naturopathe

– Atelier DIY Produits ménagers naturels avec Zero Waste Bassin d’Arcachon

– Atelier fabrication corbeille ostréicole en poches revalorisées & porte-clefs en combinaisons néoprène recyclées avec ECHO-MER

– Epilation au fil avec AngelStudioBrows

Dès 19h

– Remise des trophées avec les 24 Eco’Barbots

– Restauration avec les commerçants Eco’Barbots : Les Papilles qui Frétillent, Crèmerie Fromagerie

– Concert avec Moo.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 22:00:00. .

Place de la Claire

Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Festive Eco Day. Sustainable retailer initiatives.

Starting at 3pm

– Facial treatments with Sabrina Gassian Polynesian moment

– Recycling vinyl records into art (ages 12 and up) with Le Disc’Air du Bassin

– Flower crown workshop with Philo et Capucine – Bassin d’Arcachon

– Boost Immunity roll-on workshop with Naturopath Dorothée Brunel

– DIY natural household products workshop with Zero Waste Bassin d’Arcachon

– Workshop: Oyster basket made from recycled bags & key-ring made from recycled neoprene wetsuits with ECHO-MER

– Threading with AngelStudioBrows

From 7pm

– Trophy ceremony with the 24 Eco-Barboots

– Catering with Eco’Barbots merchants: Les Papilles qui Frétillent, Crèmerie Fromagerie

– Concert with Moo

Día festivo ecológico. Iniciativas sostenibles de los minoristas.

A partir de las 15.00 h

– Tratamientos faciales con Sabrina Gassian Momento polinesio

– Reciclaje de discos de vinilo en arte (a partir de 12 años) con Le Disc’Air du Bassin

– Taller de coronas de flores con Philo et Capucine – Bassin d’Arcachon

– Taller de roll-on Boost Immunity con la naturópata Dorothée Brunel

– Taller de bricolaje de productos naturales para el hogar con Zero Waste Bassin d’Arcachon

– Taller de fabricación de una cesta de ostras a partir de bolsas recicladas y de un llavero a partir de trajes de neopreno reciclados con ECHO-MER

– Threading con AngelStudioBrows

A partir de las 19h00

– Entrega de trofeos con los 24 Eco’Barbots

– Catering con los comerciantes de Eco’Barbots: Les Papilles qui Frétillent, Crèmerie Fromagerie

– Concierto con Moo

Tag des Öko-Festivals. Nachhaltige Initiativen von Einzelhändlern.

Ab 15 Uhr

– Gesichtspflege mit Sabrina Gassian Polynesische Instant

– Recycling von Vinyl-Schallplatten zu künstlerischen Medien (ab 12 Jahren) mit Le Disc’Air du Bassin

– Workshop Blumenkränze mit Philo und Capucine – Bassin d’Arcachon

– Workshop Herstellung von Roll-On Boost Immunity mit Dorothée Brunel Naturopathe

– DIY-Workshop Natürliche Haushaltsprodukte mit Zero Waste – Bassin d’Arcachon

– Workshop Herstellung von Austernkörben aus wiederverwerteten Taschen & Schlüsselanhängern aus recycelten Neoprenanzügen mit ECHO-MER

– Haarentfernung mit dem Faden mit AngelStudioBrows

Ab 19 Uhr

– Trophäenverleihung mit den 24 Eco?Barbots

– Verpflegung mit den Eco’Barbots-Händlern: Les Papilles qui Frétillent, Crèmerie Fromagerie

– Konzert mit Moo

Mise à jour le 2023-10-11 par OT Gujan-Mestras