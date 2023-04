House of Roubaix Place de la Citoyenneté Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

House of Roubaix Place de la Citoyenneté, 19 avril 2023, Roubaix. House of Roubaix 19 avril – 21 juin, les mercredis Place de la Citoyenneté gratuit Nouvelle saison culturelle « 2023 Architectures du mondes ».

Dans le quartier des Trois Ponts, participez à une construction collaborative et modulable, à faire et à défaire à l’infini, qui met en lumière la vision des enfants roubaisiens sur des architectures du monde.

L’oeuvre créée s’inspire du jeu « House of Cards » des architectes et designers Charles et Ray Eames, elle est réalisée en grandeur nature !

Au recto des cartes, des enfants associés au projet s’inspirent des motifs de l’architecture qui les entoure, des différentes formes de construction issues de leurs voyages ou de leurs pays d’origine.

Au verso, le dessin de pièces dont les intérieurs sont réels ou imaginaires, forment la construction finale. Du 19 avril au 14 juin, tous les mercredis (de 14h30 à 16h30) : ateliers aux enfants de 4 à 12 ans avec leurs familles. Le mercredi 21 juin : exposition Lieu : place de la Citoyenneté, dans le Quartier des Trois-Ponts Photo : atelier participatif sur la place de la Citoyenneté en 2022 Place de la Citoyenneté 71 avenue de Verdun, Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « npdc.artsetdeveloppement@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-19T14:30:00+02:00 – 2023-04-19T16:30:00+02:00

2023-06-21T10:00:00+02:00 – 2023-06-21T17:00:00+02:00 art déco art déco roubaix Arts et Développement

