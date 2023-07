Concert d’orgue – Église de la cité Place de la Cité Périgueux, 19 juillet 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

La saison musicale d’été de l’association des amis de l’orgue de la Cité de Périgueux est lancée !

Au programme, des heures d’orgue les mercredis à 18 heures :

le 19 juillet par Maximilien Wang (œuvres de Bach, Muffat…)

le 26 juillet par Quentin Du Verdier (Aux origines de l’orgue français, œuvres de L. Couperin, Grigny…)

le 2 août par Dominique Ferran (Les Maîtres de l’orgue en Angleterre, œuvres, de W. Byrd, Stanley, Handel)

le 9 août par François Guichard (œuvres de W. Byrd, Chaumont, Tunder, Lebegue)

le 16 août par Henry Jullien (œuvres de Bach, Titelouze, Byrd, Bruna, Frescobaldi)

Entrée libre.

2023-07-19 fin : 2023-07-19 . EUR.

Place de la Cité Église de la cité

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The summer music season of the Association des amis de l’orgue de la Cité de Périgueux is underway!

On the program, organ hours on Wednesdays at 6 p.m. :

july 19 by Maximilien Wang (?uvres de Bach, Muffat…)

july 26 by Quentin Du Verdier (The origins of the French organ, works by L. Couperin, Grigny…)

august 2 by Dominique Ferran (Les Maîtres de l’orgue en Angleterre, works by W. Byrd, Stanley, Handel)

august 9 by François Guichard (?works by W. Byrd, Chaumont, Tunder, Lebegue)

august 16 by Henry Jullien (?works by Bach, Titelouze, Byrd, Bruna, Frescobaldi)

Free admission

La temporada musical de verano de la Association des amis de l’orgue de la Cité de Périgueux ya está en marcha

El programa incluye conciertos de órgano los miércoles a las 18:00 h:

el 19 de julio por Maximilien Wang (?obras de Bach, Muffat…)

el 26 de julio: Quentin Du Verdier (Los orígenes del órgano francés, obras de L. Couperin, Grigny, etc.)

el 2 de agosto: Dominique Ferran (Los maestros del órgano en Inglaterra, obras de W. Byrd, Stanley, Haendel)

el 9 de agosto: François Guichard (?obras de W. Byrd, Chaumont, Tunder, Lebegue)

el 16 de agosto por Henry Jullien (?obras de Bach, Titelouze, Byrd, Bruna, Frescobaldi)

Entrada gratuita

Die musikalische Sommersaison der Association des amis de l’orgue de la Cité de Périgueux ist eröffnet!

Auf dem Programm stehen Orgelstunden mittwochs um 18 Uhr :

am 19. Juli von Maximilien Wang (?Werke von Bach, Muffat…)

am 26. Juli von Quentin Du Verdier (Aux origines de l’orgue français, ?uvres de L. Couperin, Grigny…)

am 2. August von Dominique Ferran (Die Meister der Orgel in England, Werke von W. Byrd, Stanley, Händel)

am 9. August von François Guichard (Werke von W. Byrd, Chaumont, Tunder, Lebegue)

am 16. August von Henry Jullien (Werke von Bach, Titelouze, Byrd, Bruna, Frescobaldi)

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Communal de Périgueux