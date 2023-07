Concert – Église de la cité Place de la Cité Périgueux, 8 juillet 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

L’association des amis de l’orgue de la Cité de Périgueux vous invite à son premier concert qui lance la saison musicale d’été !

Pour l’occasion, l’Église de la Cité accueille le cornettiste William Dongois, le sacqueboutier Stéfan Legée, accompagnés à l’orgue Carouge-Formentelli par Pierre-Henri Jondot..

Place de la Cité Église de la cité

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The association des amis de l’orgue de la Cité de Périgueux invites you to its first concert to launch the summer music season!

For the occasion, the Église de la Cité welcomes cornettist William Dongois and sackbut player Stéfan Legée, accompanied on the Carouge-Formentelli organ by Pierre-Henri Jondot.

La Association des amis de l’orgue de la Cité de Périgueux le invita a su primer concierto de apertura de la temporada musical de verano

Para la ocasión, la Église de la Cité recibe al cornetista William Dongois y al sacabuche Stéfan Legée, acompañados al órgano Carouge-Formentelli por Pierre-Henri Jondot.

Der Verein der Freunde der Orgel der Cité de Périgueux lädt Sie zu seinem ersten Konzert ein, das die musikalische Sommersaison einleitet!

Zu diesem Anlass empfängt die Église de la Cité den Kornettisten William Dongois und den Sacqueboutier Stéfan Legée, die an der Carouge-Formentelli-Orgel von Pierre-Henri Jondot begleitet werden.

