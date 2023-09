11ème Salon d’automne Place de la Chênaie Sévignacq, 28 septembre 2023, Sévignacq.

Sévignacq,Pyrénées-Atlantiques

Exposition d’œuvres d’ artistes : peintres, sculpteurs, etc… et des enfants des écoles de Sévignacq-Escoubès..

2023-09-28 fin : 2023-09-29 18:00:00. EUR.

Place de la Chênaie Salle multi-activités

Sévignacq 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Exhibition of works by artists: painters, sculptors, etc… and children from Sévignacq-Escoubès schools.

Exposición de obras de artistas: pintores, escultores, etc… y niños de las escuelas de Sévignacq-Escoubès.

Ausstellung von Werken von Künstlern: Malern, Bildhauern usw. sowie von Kindern der Schulen von Sévignacq-Escoubès.

Mise à jour le 2023-09-21 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN