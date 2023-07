Marché Place de la chênaie Igon, 25 août 2023, Igon.

Igon,Pyrénées-Atlantiques

Venez nombreux faire le plein de bons produits locaux et artisanaux sur ce marché bimensuel. Alexandre et ses légumes, Mme Bernatas avec les fromages de brebis, Bernard Ladagnous avec son miel et pains d’épices, Marjorie et Benoît avec les pâtisseries et pizzas, et Steve avec des produits fumés seront au rendez-vous comme l’an dernier.

Il y aura également 3 nouveaux stands : un traiteur (couscous, rougail/saucisses et autres), des pâtisseries avec Mamy Biscuits et un camion épicerie..

2023-08-25 fin : 2023-08-25 20:00:00. .

Place de la chênaie

Igon 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come one, come all to this twice-weekly market to stock up on good local produce and artisanal products. Alexandre with his vegetables, Mme Bernatas with her ewe’s milk cheeses, Bernard Ladagnous with his honey and gingerbread, Marjorie and Benoît with their pastries and pizzas, and Steve with his smoked products will be there as last year.

There will also be 3 new stands: a caterer (couscous, rougail/saucisses and others), pastries with Mamy Biscuits and a grocery truck.

Vengan todos a este mercado quincenal y abastézcanse de magníficos productos locales y artesanales. Alexandre con sus verduras, Mme Bernatas con sus quesos de oveja, Bernard Ladagnous con su miel y su pan de especias, Marjorie y Benoît con sus pasteles y pizzas, y Steve con sus ahumados estarán presentes como el año pasado.

También habrá 3 puestos nuevos: un catering (cuscús, rougail/saucisses y otros), pastelería con Mamy Biscuits y un camión de comestibles.

Kommen Sie zahlreich, um sich auf diesem alle zwei Monate stattfindenden Markt mit guten lokalen und handwerklichen Produkten einzudecken. Alexandre und sein Gemüse, Frau Bernatas mit Schafskäse, Bernard Ladagnous mit Honig und Lebkuchen, Marjorie und Benoît mit Gebäck und Pizza und Steve mit geräucherten Produkten werden wie im letzten Jahr dabei sein.

Es wird auch drei neue Stände geben: einen Traiteur (Couscous, Rougail/Würstchen und andere), Gebäck mit Mamy Biscuits und einen Lebensmittelwagen.

Mise à jour le 2023-07-09 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay