Réveillon du 31 décembre Place de la Chaume Saint-Fargeol, 31 décembre 2023, Saint-Fargeol.

Saint-Fargeol,Allier

Réveillon du 31 décembre organisé par l’Amicale de Saint-Fargeol..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . .

Place de la Chaume Salle des Fêtes

Saint-Fargeol 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



December 31st New Year’s Eve party organized by the Amicale de Saint-Fargeol.

Fiesta de Nochevieja organizada por la Amicale de Saint-Fargeol.

Silvesterabend am 31. Dezember, organisiert von der Amicale de Saint-Fargeol.

