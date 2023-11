MARCHÉ DE NOËL Place de la charente Spicheren, 2 décembre 2023, Spicheren.

Spicheren,Moselle

Proposé par la ville de Spicheren, venez profiter de ce marché de Noël traditionnel avec dégustation de produits fait maison et buvette sur place. Plus d’informations en Mairie au 03 87 85 31 01.

Marché de Noël organisé par l’Association des Parents d’élèves de Spicheren (APES).. Tout public

Samedi 2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

Place de la charente Salle polyvalente

Spicheren 57350 Moselle Grand Est



Come and enjoy this traditional Christmas market organized by the town of Spicheren, with tastings of homemade products and refreshments on site. Further information from the Mairie on 03 87 85 31 01.

Christmas market organized by the Association des Parents d?élèves de Spicheren (APES).

Venga a disfrutar de este tradicional mercado navideño organizado por la ciudad de Spicheren, con degustación de productos caseros y venta de refrescos. Más información en el ayuntamiento: 03 87 85 31 01.

Mercado de Navidad organizado por la Asociación de Padres de Alumnos de Spicheren (APES).

Dieser traditionelle Weihnachtsmarkt wird von der Stadt Spicheren angeboten. Genießen Sie die Verkostung von hausgemachten Produkten und die Erfrischung vor Ort. Weitere Informationen erhalten Sie im Rathaus unter 03 87 85 31 01.

Weihnachtsmarkt, organisiert von der Association des Parents d’élèves de Spicheren (APES).

