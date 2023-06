FÊTE NATIONALE Place de La Charente Spicheren, 13 juillet 2023, Spicheren.

Spicheren,Moselle

Organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers. Renseignements en mairie au 03 87 85 31 01.. Tout public

Jeudi 2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 . 0 EUR.

Place de La Charente

Spicheren 57350 Moselle Grand Est



Organized by the Amicale des Sapeurs-Pompiers. Information from the town hall on 03 87 85 31 01.

Organizado por la Amicale des Sapeurs-Pompiers. Información en el ayuntamiento: 03 87 85 31 01.

Organisiert von der Amicale des Sapeurs-Pompiers (Freundeskreis der Feuerwehr). Informationen im Rathaus unter 03 87 85 31 01.

