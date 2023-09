Marché traditionnel Place de la Chapelle Saint-Valery-en-Caux, 17 novembre 2023, Saint-Valery-en-Caux.

Saint-Valery-en-Caux,Seine-Maritime

Marché traditionnel du vendredi matin sur la place de la Chapelle, de 9h à 12h..

2023-11-17 09:00:00 fin : 2023-11-17 12:00:00. .

Place de la Chapelle

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie



Traditional Friday morning market on the Place de la Chapelle, from 9am to 12pm.

Tradicional mercado matinal de los viernes en la plaza de la Chapelle, de 9:00 a 12:00 horas.

Traditioneller Markt am Freitagmorgen auf dem Place de la Chapelle, von 9 bis 12 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-11 par Normandie Tourisme / Attitude Manche