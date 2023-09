Concert « Insieme » Place de la Chapelle Saint-Valery-en-Caux, 8 octobre 2023, Saint-Valery-en-Caux.

Saint-Valery-en-Caux,Seine-Maritime

Concert par le Conservatoire de musique de la Côte d’Albâtre : 11 chanteuses mettent en scène le répertoire pour choeur féminin. Musiques de tous horizons.

A 16h à la chapelle Notre Dame du Bon port.

Entrée gratuite sur réservation uniquement..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . .

Place de la Chapelle

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie



Concert by the Conservatoire de Musique de la Côte d’Albâtre: 11 female singers perform the women’s choir repertoire. Music from all horizons.

4pm at Notre Dame du Bon Port chapel.

Free admission by reservation only.

Concierto del Conservatoire de Musique de la Côte d’Albâtre: 11 cantantes femeninas interpretan el repertorio para coro femenino. Música de todo el mundo.

A las 16:00 h en la capilla de Notre Dame du Bon Port.

Entrada gratuita previa reserva.

Konzert des Musikkonservatoriums der Alabasterküste: 11 Sängerinnen bringen das Repertoire für Frauenchor auf die Bühne. Musik aus allen Himmelsrichtungen.

Um 16 Uhr in der Kapelle Notre Dame du Bon port.

Freier Eintritt nur mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-09-18 par Normandie Tourisme / Attitude Manche