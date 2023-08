Concert « Summer Closing » Place de la Chapelle Saint-Valery-en-Caux Catégories d’Évènement: Saint-Valery-en-Caux

Seine-Maritime Concert « Summer Closing » Place de la Chapelle Saint-Valery-en-Caux, 26 août 2023, Saint-Valery-en-Caux. Saint-Valery-en-Caux,Seine-Maritime Soirée « summer closing » place de la chapelle à St Valery en Caux. Dès 19h30. Entrée libre Au programme : DJ Ati & DJ Na-J (NTC CREW).

2023-08-26 19:30:00 fin : 2023-08-26 . .

Place de la Chapelle

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie



Summer closing party at Place de la Chapelle, St Valery en Caux. From 7.30pm. Free admission Program: DJ Ati & DJ Na-J (NTC CREW) Fiesta de clausura del verano en la plaza de la Chapelle de St Valery en Caux. A partir de las 19.30 h. Entrada gratuita Programa: DJ Ati & DJ Na-J (NTC CREW) Sommerschlussverkaufsabend auf dem Place de la Chapelle in St Valery en Caux. Ab 19.30 Uhr. Freier Eintritt Auf dem Programm: DJ Ati & DJ Na-J (NTC CREW) Mise à jour le 2023-08-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche Détails Catégories d’Évènement: Saint-Valery-en-Caux, Seine-Maritime Autres Lieu Place de la Chapelle Adresse Place de la Chapelle Ville Saint-Valery-en-Caux Departement Seine-Maritime Lieu Ville Place de la Chapelle Saint-Valery-en-Caux latitude longitude 49.86932;0.71389

Place de la Chapelle Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-valery-en-caux/